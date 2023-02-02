Из Перми в Стамбул планируют открыть прямые авиарейсы

В Стамбул из Перми можно будет снова улететь на самолете. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Авиакомпания Red Wings планирует открыть международные рейсы из Перми в Турцию. Пермяки смогут вылететь в Стамбул и обратно один раз в неделю, об этом сообщает «Рифей-Пермь». Запрос на допуск уже запрошен у Росавиации.

На данный момент, перевозчик, который имеет постоянный допуск на полеты в Стамбул – авиакомпания Nordwind Airlines. Информация об этом опубликована на сайте Росавиации.

Напомним, до марта 2022 года из Пермского края в Турцию (Стамбул) летали самолеты авиакомпании «Победа». Но после этой даты все международные рейсы были закрыты.

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