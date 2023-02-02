В 2023 году из Перми в Териберку впервые отправится круизный теплоход

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В прошлом году на фоне развития внутреннего туризма спрос на организованные туры из Перми достиг высоких показателей. Все круизные маршруты пользовались большой популярностью – загруженность составила 100%. За время навигации услугами местных туроператоров воспользовались около 28 тысяч туристов (на 40% больше, чем в 2021 году).

В юбилейный для Перми год, по информации пресс-службы городской администрации, ожидается увеличение туристического потока, пополнение флота новыми теплоходами, а также эксклюзивные маршруты. Так, запланировано 100 судозаходов в наш город - предполагается, что пассажиропоток достигнет рекордных показателей (50 тысяч круизных туристов). Кроме того, в мае мимо Перми пройдет самый современный теплоход в России «Мустай Карим», соответствующий уровню пятизвездочного отеля, а в июле можно будет совершить увлекательный 10-дневный круиз «Нижегородская ярмарка» из Перми до Нижнего Новгорода.

Уточним, в Перми работают пять круизных компаний – «Кубань», «Кама-Трэвел», «Большой Маяк», «Спутник-РМК» «ВолгаWolga», которая отмечает в 2023 году свое 20-летие.

Каждый год «ВолгаWolga» удивляет туристов новыми маршрутами и экскурсиями. В этом году в речную навигацию выйдет двухпалубный теплоход «Борис Полевой». Также путешественники смогут посетить старинные города на Оке – Павлово, Рязань и города «Русского Севера» – Вологду и Череповец. Эксклюзивом станет тур в Териберку – в город, что на берегу Северного Ледовитого океана.

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