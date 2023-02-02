В Пермском крае пожарные спасли хозяйскую машину и соседский дом

Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Около полудня 1 февраля в Кудымкаре горел жилой дом. Когда пожарные добрались до места, у него вовсю полыхала кровля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, с огнем боролись 17 человек – площадь горения составила 100 м2.

Ситуация осложнялась тем, что пламя подбиралось к надворным постройкам, где была хозяйская машина. И только чудом не переходило на соседний жилой дом, который стоял всего в 10 метрах.

Пожарные, слаженно работая, через 10 минут локализовали огонь, а через 25 – потушили. Пострадавших и погибших на пожаре нет. Предварительной причиной его возникновения стало «отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания (сооружения) от дымовой трубы». В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС проводят проверочные мероприятия для установки обстоятельств и причин пожара.

Уважаемые жители Пермского края, Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара необходимо: 1. немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона) или «01» (со стационарного). Обязательно указать наименование объекта защиты, его местоположение (адрес), место возникновения пожара, а также свою фамилию. 2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02. Помните: пожар легче предупредить, чем потушить. Берегите себя и своих близких!

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