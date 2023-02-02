Лилия Ширяева возглавила Общественную палату Пермского края

Фото: социальные сети Лилии Ширяевой.

2 февраля бывший вице-спикер Законодательного собрания Пермского края Лилия Ширяева единогласно была избрана на пост председателя Общественной палаты региона. За нее проголосовали 36 членов ведомства из 36.

Как сообщает издание Ura.ru, кандидатуру Ширяевой предложил бывший министр культуры, член ОП от пермского отделения «Российского военно-исторического общества» Игорь Гладнев.

- Лилия Ширяева - это государственная фигура, известная на уровне края и за его пределами, - отметил Гладнев.

Вновь избранный председатель выразила благодарность коллегам-членам Общественной палаты за «единогласное доверие», а также отметила, что «работу и ответственность будем делить».

- Событие! – написала она на своей личной странице ВКонтакте, прокомментировав произошедшее. - Кто-то говорит, что это я так возвращаюсь в политику. А для меня и депутатство, и общественная деятельность - это грани реализации моих юридических знаний, умений и навыков. На благо жителей Прикамья! Завершила пост Лилия Ширяева обращением к своим подписчикам: «Какие есть пожелания по деятельности Палаты?»

Уточним, новый состав Общественной палаты Прикамья был сформирован осенью 2022 года. В него вошли главный врач краевой больницы Анатолий Касатов, директор Центра стратегических исследований и разработок Олег Ганин, председатель Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» Михаил Иванов и другие.

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