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НовостиОбщество2 февраля 2023 11:58

Пермякам предлагают вернуться в прошлое и повторить свои старые фото

Объявлен конкурс к 300-летию города
Лела Минадзе
Фото: ВКонтакте/Музей советского быта

Фото: ВКонтакте/Музей советского быта

Музей советского быта объявил конкурс, приуроченный к 300-летию краевой столицы.

Пермякам предложили вернуться в прошлое и вспомнить, как раньше выглядела Пермь. Полистав старые альбомы, нужно найти и выбрать интересные фотографии в узнаваемом месте города. Затем кадр предстоит повторить. К этому придется подойти с креативом, ведь важно подобрать похожую одежду, повторить позы и попробовать воссоздать атмосферу.

Есть несколько условий конкурса. Исходная фотография должна быть не старше 30 лет, а участникам конкурса нужно подписаться на соцсети музея. Количество фотографий не ограничено.

Фото: ВКонтакте/Музей советского быта/Сотрудники музея попытались повторить старую фотографию

Фото: ВКонтакте/Музей советского быта/Сотрудники музея попытались повторить старую фотографию

Конкурс продлится весь юбилейный год. Победителям подарят билет в музей.

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