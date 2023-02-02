Пермякам предлагают вернуться в прошлое и повторить свои старые фото

Фото: ВКонтакте/Музей советского быта
Музей советского быта объявил конкурс, приуроченный к 300-летию краевой столицы.
Пермякам предложили вернуться в прошлое и вспомнить, как раньше выглядела Пермь. Полистав старые альбомы, нужно найти и выбрать интересные фотографии в узнаваемом месте города. Затем кадр предстоит повторить. К этому придется подойти с креативом, ведь важно подобрать похожую одежду, повторить позы и попробовать воссоздать атмосферу.
Есть несколько условий конкурса. Исходная фотография должна быть не старше 30 лет, а участникам конкурса нужно подписаться на соцсети музея. Количество фотографий не ограничено.
Фото: ВКонтакте/Музей советского быта/Сотрудники музея попытались повторить старую фотографию
Конкурс продлится весь юбилейный год. Победителям подарят билет в музей.
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