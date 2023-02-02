На «Азоте» испытывают экзоскелеты

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Экзоскелеты — это новейшие эргономичные мобильные механические конструкции, которые снижают нагрузку на позвоночник или всю верхнюю часть тела пользователя. Они разработаны с учетом анатомических особенностей человека.

Экзоскелет не требует дополнительных источников питания и работает благодаря усилиям пользователя, правильно распределяя нагрузку по телу при наклонах и поворотах с грузом и без него.

Проверять на себе их удобство будут сотрудники цеха погрузки продукции. В течение месяца им предстоит выполнять в них погрузочно-разгрузочные работы и в конце рабочего дня фиксировать в специальном дневнике свои впечатления.

- Сейчас подача мешков в крытый вагон осуществляется при помощи мешкопогрузочных машин, - рассказал Владимир Вахрин, руководитель направления по охране труда и промышленной безопасности филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». - В вагоне грузчики носят 50-килограммовые мешки на себе, поэтому на рабочем месте присутствует такой фактор как тяжесть трудового процесса. Современная разработка поможет облегчить труд. Эти экзоскелеты предназначены для разных видов погрузочных работ. Об их удобстве и целесообразности применения можно будет сказать только после испытаний.