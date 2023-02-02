В Перми задержали мужчин, укравших у подростков мобильники

Украденные телефоны нашли дома у одного из грабителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летние пермяки забрали у двух подростков телефоны. Просто выхватили у тех гаджеты из рук, а потом убежали. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Перми, инцидент произошел 1 января 2023 года. Родители пострадавших парней обратились с заявлением в полицию. Ущерб от похищенных телефонов составил 13 тысяч рублей.

Полицейские записали со слов школьников приметы грабителей. И вскоре их задержали. Ими оказались 21-летний житель Пермского района и 23-летний пермяк. В отделе полиции они дали признательные показания. У одного из них дома обнаружили украденные телефоны. Одним из них пользовался сам грабитель, а второй планировали продать.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Парням грозит до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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