Жителям Пермского края доступны бесплатные обучающие порталы Сбера

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Сегодня финансовая грамотность является не только модным трендом в сфере образования, но и одним из базовых навыков для жизни. Особенно уязвимы в этом вопросе старшие слои населения, которые зачастую становятся жертвами мошеннических схем и не имеют возможности полноценно обучаться в образовательных учреждениях.

Специально для тех, кто хочет подтянуть свою финансовую грамотность, Сбер ведёт бесплатный информационный портал «Активный возраст». Преимущественно, информация на портале предназначена и подаётся для читателей пенсионного и предпенсионного возраста, однако информация может быть полезной в любом возрасте. На портале «Активный возраст» эксперты Сбербанка не только делятся своими знаниями о финансах, льготах и способах эффективно оптимизировать траты, но и о том, как составить резюме, какие навыки ценятся работодателями и как их развивать.

Полезные статьи о законодательстве, здоровье и финансах позволяют оставаться в курсе современных тенденций и инноваций в актуальных сферах жизни. Отдельным преимуществом можно отметить простую подачу информации: тексты написаны простым и доступным языком, что может быть полезно не только пенсионерам, но и студентам! Зачастую, сложные канцеляриты и профессиональные термины мешают полноценно разобраться в той или иной теме, поэтому объяснение простым языком внесёт ясность во многие процессы современной экономики. Напоминаем, что портал является бесплатным и общедоступным!