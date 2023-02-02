На что важно обращать внимание при выборе зарплатной карты?

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Остались в прошлом времена, когда каждый месяц работники предприятия выстраивались в очередь к кассе за зарплатой. Мы давно привыкли получать её на банковскую карту. Работодатели присоединяются к зарплатным проектам банков, которые предлагают владельцам зарплатных карт различные привилегии.

Чем удобна зарплатная карта? С ее помощью можно проводить все привычные операции: пополнять счет, переводить и снимать деньги, оплачивать покупки. При этом некоторые банки предлагают своим зарплатным клиентам более выгодные условия пользования картой. Вместе с тем часть функционала может быть ограничена либо за какие-то операции берется комиссия.

Эксперты Сбера подготовили небольшой чек-лист того, на что стоит обратить внимание при оформлении зарплатной карты.

Итак, пользоваться будет максимально удобно и выгодно, если вы будете учитывать 5 ключевых фактов.

1. Банк, который выпустил карту должен быть надежный, заботящийся об удобстве и безопасности каждого своего клиента. Чем больше у банка офисов, тем меньше вероятность, что вам придется тратить много времени на поиск банкомата или общение с консультантом. Также поинтересуйтесь принимаемыми банком мерами безопасности, которые защищают ваши счета и данные.

2. Наличие мобильного приложения, позволяющего осуществлять нужные операции с вашими средствами в любой день и время суток.

3. Стоимость выпуска и годового обслуживания. Например, для владельцев зарплатной карты Сбера обслуживание и уведомления об операциях бесплатны.

4. Наличие комиссий за услуги. Не поинтересовавшись этим моментом заранее, вы можете слишком поздно обнаружить, что банк берет комиссию за снятие наличных или за перевод средств на другие счета.

5. Дополнительные привилегии. Держатели зарплатных карт могут участвовать в программах лояльности, получать скидки и дополнительные «плюшки». Например, в Сбербанке для зарплатных клиентов действуют специальные условия получения кредитов, включая ипотечный, и услугу «Деньги до зарплаты»: если срочно нужна небольшая сумма, банк одолжит на месяц до половины зарплаты по низкой ставке.