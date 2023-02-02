В январе с центральных улиц Перми вывезли около 58 тыс. кубометров снега

Фото: Правительство Пермского края.

В Перми с 1 января 2023 года к уборке центральной части Ленинского, а также частично Свердловского и Дзержинского районов приступила Дорожно-эксплуатационная служба Пермского края (ДЭС).

Подрядная организация, входящая КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края ДЭС, выполняет обслуживание около 1 млн кв. метров проезжей части и внутриквартальных проездов, 500 тыс. кв. метров тротуаров и 87 остановочных площадок.

Краевой подрядчик 2 февраля подвел первые итоги своей работы. В своем отчете руководитель ДЭС Денис Курышев отметил, что с вверенных участков городских улиц вывезли около 58 тыс. кубометров снега и наледи, было использовано почти 500 тонн различных противогололедных материалов. Специальная техника осуществила порядка 2,2 тыс. выездов на объекты.

Помимо приведения в нормативный порядок проезжей части улиц Перми подрядчик осуществляет очистку и вывоз снега вдоль бордюров, с парковочных карманов и тротуаров. На проезжей части работает весь имеющийся арсенал специальной техники ДЭС – от грейдеров до погрузчиков и самосвалов. В ручном режиме рабочие подметают тротуары и обрабатывают их противогололедными реагентами. Выполнение всех поставленных задач стало возможно благодаря проведенной до начала работы по полной комплектации подрядной организации всей необходимой техникой для уборки снега с улиц.

В целях оценки реальной ситуации специалисты ДЭС осуществляют ежедневный объезд городской улично-дорожной сети. На основании полученной информации составляется план производства работ для 22 бригад дорожных рабочих и водителей-механизаторов.

Оценить работу ДЭС уже успели пермяки и гости города после недавних погодных аномалий этой зимы.

«Наша служба сделала все возможное для скорейшего исправления ситуации. Бригады работали в круглосуточном режиме, в две смены, чтобы максимально оперативно устранить последствия обильных снегопадов. По мере необходимости в это время задействовались дополнительные ресурсы. Несмотря на повышенные нагрузки, в реальном времени были отработаны обращения жителей об образовании наледи на пешеходных улицах или скоплениях снежных масс на проезжей части», – отметил Денис Курышев.

В минтрансе Пермского края поясняют, к качеству уборки улиц предъявляются строгие требования. Механизированная очистка и ручная зачистка снега на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада, в кратчайшие сроки принимаются все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного прохода пешеходов. При длительных интенсивных снегопадах спецтехника работает в усиленном режиме, циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами повторяются чаще.

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