«Т Плюс» обеспечила высокое качество теплоснабжения домов в Рабочем поселке Перми

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Пермский филиал ПАО «Т Плюс» в рамках концессии модернизировал центральный тепловой пункт № 37 в микрорайоне Рабочий поселок в Перми. В результате повышена надежность теплоснабжения 30 многоквартирных домов, районной администрации и многофункционального центра.

На обновление ЦТП энергокомпания направила 64 млн рублей. Внутри заменено насосное оборудование, смонтированы современные пластинчатые теплообменники горячего водоснабжения.На участке от ЦТП до вводов в дома проведена замена сетей отопления, горячего водоснабжения и циркуляции с применением современной теплоизоляции.

Мероприятия в два раза снизили теплопотери и повысили энергоэффективность.Таким образом, обеспечена надежная работа центрального теплопункта и вырос уровень качества услуг теплоснабжения для клиентов.

- Сегодня «Т Плюс» в Перми системно реализует пошаговый план по развитию и обновлению элементов городской инфраструктуры, от надежной работы которой зависит подача тепла и горячей воды в дома горожан и учреждения. Благодаря концессии процесс обновления муниципальных объектов ведется с постоянным повышением надежности и качества услуг теплоснабжения, – отметил директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.

Согласно действующим соглашениям между Пермским филиалом «Т Плюс» и властями региона, в ближайшие 15 лет ресурсоснабжающая компания вложит порядка 40 млрд рублей в теплосетевую инфраструктуру городов присутствия – Пермь, Березники, Чайковский, Лысьва, где проживает почти 1,5 млн человек. В краевой столице существенный рост инвестиций обеспечен отнесением к ценовой зоне теплоснабжения с регулированием по методу «альткотельной».