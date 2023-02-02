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«Пермская ярмарка» прошла ребрендинг. Теперь географической привязки нет, и она сможет выйти со своими мероприятиями и проектами в другие регионы. Она продолжит работать под названием PRO EXPO, сообщил Business class.

В планах выход в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие регионы. Штаб-квартира будет в Перми. В 2023 году выставочный оператор PRO EXPO проведет 14 выставок.

Как отметил гендиректор «Пермской ярмарки» Сергей Климов, собственником площадки на шоссе Космонавтов оператор перестал быть с ноября прошлого года. Проводить там мероприятия могут любые выставочные операторы.

Отметим, что «Пермская ярмарка» существовала под таким названием 30 лет.

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