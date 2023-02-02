В Прикамье за 2022 год потребительские цены на товары и услуги выросли на 12,4%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре 2022 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае по сравнению с ноябрем того же года составил 100,6%.

Также по данным Пермьстата, индекс цен производителей промышленных товаров составил 95,6%, а сельскохозяйственной продукции — 98,8%.

Показатели декабря прошлого года сравнили с показателями декабря 2021 года. Вырос индекс потребительских цен на товары и услуги (+12,4%) и сельскохозяйственную продукцию (+7,7%). Дешевле стали только промышленные товары (-12,4%).

Цены выросли, а зарплаты жителей Пермского края уменьшились. Ранее мы рассказывали, что за прошлый год реальная заработная плата в регионе стала ниже на 2,5%.

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