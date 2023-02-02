В Перми можно будет зарегистрировать брак в парке

Брак можно будет заключить в Театральном саду. Фото: Алиса СТАРОСТИНА

Провести торжественную регистрацию брака пермяки смогут не только в каком-либо ДК. Обменяться кольцами, получить свидетельство о браке, выслушать поздравления родных и друзей, станцевать первый семейный вальс новобрачные смогут в одном из городских парков или скверов.

В число мест для проведения регистрации вошли сквер им. Олега Новоселова, Театральный сад у Театра оперы и балета, сквер на нижней части набережной реки Камы, сквер им. Юрия Калачникова, эспланада, сквер им. Мамина-Сибиряка у Пермской художественной галереи, Сад им. Миндовского, сквер на набережной Камы в Кировском районе, Парк культуры и отдыха им. А. П. Чехова.

Сейчас проект постановления проходит экспертизу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65