В Перми за состоянием улиц будет следить новое единое учреждение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми появится единое муниципальное казенное учреждение «Содержание объектов благоустройства». Постановление об этом уже подписано. Оно размещено на сайте мэрии.

Сейчас за благоустройство отвечают 8 учреждений, работающих при администрациях районов города. Их объединят в одно МКУ. Оно будет отвечать за уборку и ремонт дорог и улиц, содержание парковок и объектов озеленения.

В новом учреждении будут трудиться 73 человека. Оно может появиться до 1 июня этого года.

В числе объединенных учреждений не будет отвечающего за центральный планировочный район Перми. Там останется КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65