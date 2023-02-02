В Перми 2 февраля на двух перекрестках отключили светофоры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 2 февраля два перекрестка остались без светофоров. Отключения потребовались для проведения профилактических работ, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

До 18:00 светофоры не будут работать на перекрестке улиц Промышленной и Верхнемуллинской. Также с 11:00 до 16:00 временно неконтролируемым станет перекресток улиц Попова и Монастырской.

Водителей просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

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