Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 2 февраля 2023 года к 08:00 пробки в 6-7 баллов отмечаются в нескольких районах Перми.

В Мотовилихинском районе Перми наиболее сложная дорожная ситуация: на ул. Огородникова и ул. Мостовой от Московской к ул. Соликамской, на ул. Соликамской со стороны Чапаевского к Балмашной, на ул. Гашкова от ул. Баранчинской до ул. Соликамской, на бул. Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева.

В Ленинском районе транспорт медленно движется: на ул. Попова в обоих направлениях от ул. Пушкина до ул. Петропавловской, на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции. Со стороны Закамска на ул. Якутской транспорт встал перед Сосновым бором в 9-балльной пробке.

В Свердловском районе первое ДТП этого утра на перекрестке ул. Сибирской и ул. Революции. Заторы появились: на ул. Революции со стороны ул. Газеты «Звезда» к ул. Сибирской, на ул. Островского от ул. Тимирязева до ул. Революции, на ул. Чкалова от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана.

В Индустриальном районе есть пробки: на ш. Космонавтов от ул. Голева до ул. Плеханова в обоих направлениях, на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, на развязке ш. Космонавтов в районе ТЦ «Колесо».

В Дзержинском районе можно потерять время в пробке на ул. Энгельса от ул. Малкова в сторону ул. Локомотивной

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 4 балла. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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