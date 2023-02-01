В пермской высотке чуть не сгорели двое детей

Фото: скриншот видео, предоставленного очевидцем.
Вечером 1 февраля в высотке, что на Карла Модераха, 6 в Перми сработала пожарная сигнализация. На место тут же выехали пожарные. На месте они выяснили, что признаков возгорания и задымления нет.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю, загорелось кухонное полотенце, из-за которого сработала пожарная сигнализация, но его потушили до прибытия пожарных.
В тот момент в квартире находились двое несовершеннолетних детей. Взрослых не было. Испугавшись огня, они прибежали к охраннику, что был на первом этаже дома, который также позвонил огнеборцам. К счастью, материального ущерба, кроме сгоревшего полотенца, огонь не принес.
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