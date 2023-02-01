Количество кандидатов на пост главы Березников сократилось до четырех

За кресло мэра Березников поборются четыре кандидата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 января закончился прием заявок от кандидатов на пост главы Березников. Конкурс, напомним, состоится 8 февраля. На конец января свое участие подтвердили пять человек. А 1 февраля стало известно, что бывший заместитель руководителя управления ГКУ ПК «УКС Пермского края» Максим Зубарев избираться не будет. Такое решение после проверки сведений и документов кандидатов приняла конкурсная комиссия, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В итоге за кресло главы Березников будут бороться бывший замглавы Березников Алексей Якин, старший менеджер БК «Калий-баскет» Алексей Пегушин, сотрудник АНО «Боевой путь» Олег Наумов и директор ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. Главным претендентом считается Казаченко.

Напомним, депутаты городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Березников Константина Светлакова в августе прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Топ-менеджер «Лукойла» Антон Плаксин возглавил управление капстроительства Прикамья

1 февраля у Плаксина был первый рабочий день (подробнее...)