«Уралкалий» вошел в ТОП-3 ESG-ренкинга RAEX, заняв первое место среди компаний агрохимического сектора

Фото: uralkali

«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, занял третью позицию в ESG-ренкинге аналитического агентства RAEX, заняв при этом первое место среди компаний агрохимического сектора. Компания поднялась на верхние строчки рейтинга благодаря последовательной реализации ESG-стратегии и развитию ESG-практик, существенно улучшив свои позиции по сравнению с 2021 годом (28 место) и 2022 годом (8 место).

В результате очередной переоценки агентство RAEX повысило ESG-рейтинг «Уралкалия» с 68,8 до 76,7 балла, отметив, что управление ESG-рисками, включающее работу с общими экологическими рисками, находится на высоком уровне. Компания заняла первое место в ренкинге по аспекту S (Social), что стало возможным благодаря высоким оценкам по таким направлениям, как работа с человеческим капиталом и взаимодействие с местными сообществами.

RAEX также высоко оценила корпоративную структуру и корпоративную деятельность «Уралкалия», отметив, что компания традиционно демонстрирует высокий уровень детализации и прозрачности публикуемой нефинансовой отчетности.

Наша справка

ESG-ренкинг российских предприятий составляется компанией RAEX Europe с 2018 года. У каждого из трех ESG-факторов, на основе которых готовится итоговый сводный рейтинг, есть три базовые составляющие:

- наличие соответствующих политик и программ у компании, с указанием конкретных целей, сроков и KPI по их достижению, а также покрытием ключевых рисков;

- наличие отчетности, где анализируется ее полнота и последовательность;

- эффективность и результаты деятельности компании, которые влияют на нивелирование и предупреждение соответствующих рисков.