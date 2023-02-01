Фото: Правительство Пермского края.

На состоявшемся 1 февраля заседании правительства Пермского края под председательством главы региона Дмитрия Махонина обсудили меры поддержки медицинского персонала.

В 2023 году на территории Прикамье продолжится реализация федеральных и региональных мер поддержки медицинских работников, направленные на решение вопроса дефицита кадров. К ним относятся программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых медики получают единовременные федеральные выплаты на приобретение жилья при переезде в отдаленные и сельские территории.

В 2022 году в государственные учреждения здравоохранения региона трудоустроились 147 медицинских работников, в число которых вошли: терапевты-участковые, педиатры-участковые, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, заведующие ФАП-фельдшеры, фельдшеры скорой медицинской помощи. Медработники приступили к работе в таких муниципальных образованиях, как Коми-Пермяцкий округ, Чернушинский, Кунгурский, Нытвенский, Добрянский и Суксунский округа.

Как отметил Дмитрий Махонин, с 2022 года Пермском крае запустили региональную программу «Медицинские кадры Прикамья» для оказания поддержки за счет средств краевого бюджета. Она предусматривает единовременные выплаты в размере от 1 до 2 млн рублей для специалистов, приезжающих работать в муниципалитеты, в которых имеется большая кадровая напряженность.

В прошлом году единовременные компенсационные выплаты получили 88 медицинских работников, из них 16 приехали работать в Пермский край из других регионов страны. По информации министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, в Губаху, Чердынь, Суксун и Чернушку приехали семьи медиков.

Кроме этого, работники среднего медицинского звена, устраивающиеся в медучреждения Перми, получают компенсации части затрат на аренду жилья. В рамках программы «Медицинские кадры Прикамья» 23 медработника получили выплаты в размере 10 тыс. рублей.

Программа «Медицинские кадры Прикамья» была запущена по поручению главы региона Дмитрия Махонина.

В ходе заседания губернатор Пермского края также напомнил, что правительством региона инициирована и поддержана Законодательным собранием мера, направленная на бесплатное предоставление земельных участков медицинским работникам в населенных пунктах с числом жителей до 10 тыс. человек.

Новой федеральной мерой поддержки с 1 февраля 2023 года станут дополнительные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников в размере от 4,5 до 18,5 тыс. рублей. Ее будет осуществлять единый Социальный фонд России.

В Прикамье ведется большая работа по обучению молодых специалистов, увеличиваются цифры приема в профильные образовательные учреждения среднего звена и Пермский медуниверситет.

Благодаря инициативе краевого правительства поступать в средние медицинские учреждения на фельдшеров теперь можно будет после девятого класса. Предстоит увеличить число целевиков, поступающих в университет, до 75% от общего количества абитуриентов.

Студенты медуниверситета, получающие образование в рамках целевого обучения, продолжат предоставлять меры поддержки в виде дополнительных выплат к стипендии.

В завершение заседания губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минздраву до марта 2023 года завершить работу по подготовке к принятию нормативных документов для установления региональных доплат медицинским работникам, труд которых оплачивается за счет средств краевого бюджета. Эта мера поддержки коснется фтизиатров и психиатров районных больниц и поликлиник.

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