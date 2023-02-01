СберСтрахование жизни на четверть увеличила выплаты застрахованным заемщикам из Перми

В 2022 году СберСтрахование жизни выплатила заёмщикам из Пермского края 344,5 млн рублей, урегулировав 4,3 тыс. страховых случаев. По сравнению с 2021 годом количество выплат по страховым случаям выросло на 30,8%, а общая сумма — на 25%.

Крупнейшую выплату — 3 млн рублей — получил житель региона по программе добровольного ипотечного страхования жизни в связи с опасным для жизни заболеванием.

Выплаты — 2022

— 275 млн рублей направлено на выплату заёмщикам, которые добровольно застраховались от различных рисков: жизни, здоровья, от снижения оклада или потери работы. Количество урегулированных случаев — 4,2 тыс. штук. В денежной сумме это на 23,8% больше, чем в прошлом году.

— 69,5 млн рублей получили заёмщики добровольного ипотечного страхования жизни. Урегулировано по ним — 124 случая. В денежном выражении рост на 32,8% к прошлому году.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Страхование жизни строится на доверии. Наша ключевая задача — обеспечить клиента надёжной защитой, а при наступлении страхового случая быстро урегулировать убыток. В 2023 году мы будем внедрять искусственный интеллект в процессы урегулирования. В скором времени это позволит производить выплаты в течение нескольких часов.

Также мы стремимся, чтобы уровень выплат по всем видам страхования в Сбере был справедливым и существенным для клиентов. И мы к этому идем: за 2022 год СберСтрахование жизни выплатила клиентам, в том числе заёмщикам, 19,2 млрд рублей, урегулировав 151 тыс. страховым случаев — в денежном выражении это на четверть больше 2021 года. Для нас очень важно, чтобы наши клиенты чувствовали себя защищёнными».

Что делать при страховом случае

Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование», в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900. Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни.