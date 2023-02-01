Экс-главе Добрянки выдадут премию перед повышением

Фото: er.ru

Бывший глава Добрянского округа Константин Лызов получит премию «за успешную реализацию государственных программ, национальных и федеральных проектов на территории округа». Об этом сообщила местная газета «Зори Плюс».

Премию выплатят в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений. Также в начале прошлого года бывший глава округа получил вознаграждение в 176 тысяч рублей.

Константин Лызов досрочно сложил полномочия 26 января. Конкурс по выборам нового главы Добрянки стартует в начале февраля. До того, как определится победитель, исполнять обязанности главы будет первый замглавы администрации Николай Поздеев.

Константин Лызов перейдет в администрацию губернатора Пермского края, где займет должность замглавы. Он будет курировать департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Добрянский городсткой округ Константин Лызов возглавлял с 2019 года. Руководил Добрянкой с 2005 года, поскольку до ее преобразования в округ по два раза избирался главой Добрянского городского поселения и Добрянского муниципального района.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65