В Перми могут запустить новый автобусный маршрут до Левшино

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми может появиться автобусный маршрут, который свяжет микрорайон Левшино с центром города. Об этом упоминается в документе планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, сообщает Business class со ссылкой на начальника департамента транспорта Анатолия Путина.

Сейчас в планах запуск экспресс-маршрута №1т, который будет следовать от центра города до Гайвы и Заозерья. Время в пути составит примерно 40 минут. Анатолий Путин отметил, если маршрут себя оправдает, то дальше такой формат будут развивать в левобережной части Орджоникидзевского района до Левшино.

Ранее мы рассказывали, что с 1 февраля в Перми изменится движение семи автобусов и одного трамвая.

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