Как QR-коды помогают оплачивать покупки

Большинство из нас привыкло платить телефоном, однако далеко не все перешли и могут вернуться к привычному способу оплаты на кассе, ввиду технических ограничений.

Мы уже рассказывали, что вскоре в Сбере начнётся масштабное тестирование специальных платёжных стикеров, но пока эта технология ещё не вошла в нашу жизнь на постоянной основе, одним из основных способов бесконтактной оплаты остаются QR-коды.

Оплата с помощью QR-кодов освобождает пользователя от необходимости иметь при себе банковскую карту. Достаточно телефона с установленным мобильным приложением банка.

Наведя камеру телефона на QR-код, вы автоматически попадаете в приложение банка и можете оплатить свою покупку одним нажатием кнопки.

С каждым днём, в Пермском крае появляется всё больше точек эквайринга, где доступен такой вид оплаты. Уже сегодня сервис SberPay QR позволяет расплачиваться телефоном в более чем 15 000 торговых точках Прикамья, и эта цифра постоянно увеличивается.

Также при оплате с помощью QR-кода вам будут начислены бонусы «СберСпасибо» даже при покупках в местах, где нет обычного POS-терминала. Оффлайн-оплата по QR-коду с помощью SberPay доступна в магазинах, где есть зеленая наклейка «Плати QR» или наклейка «Плати как удобно». Так же, QR-код можно увидеть на экране терминала, просто отсканировав его, вы быстро и безопасно можете произвести оплату.

«В условиях постоянно меняющегося мира, когда появляются новые технологические решения для различных задач, логично, что Сбер предлагает своим клиентам новые решения для удобства совершения платежей. Сегодня одним из таковых является оплата по QR-коду. Данный вид оплаты комфортен и для клиента, и для предпринимателя, так как требует минимум ресурсов для его реализации.» — поделилась Анна Салеева, Управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк.