В Пермском крае за 2022 год гособоронзаказ вырос на 70%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2022 года объемы гособоронзаказа в Прикамье выросли на 70% и составили 76 млрд рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов в ходе рабочей встречи с главой региона Дмитрием Махониным.

Министр заявил, что сейчас промышленность работает стабильно. В этой сфере трудятся около 232 тысяч жителей региона. Задействованы 67 крупных, 247 средних и 4,7 тысяч малых предприятий.

За 11 месяцев прошлого года индекс промышленного производства (показатель динамики объема производства) составил 98%. Также за 9 месяцев объем запланированных промышленниками инвестиций составил 170,5 млрд рублей, а это рекордный показатель за последние пять лет.

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