Сразу девять школ Пермского края эвакуировали из-за угрозы минирования

Фото: ProCHAD

Для нескольких школ Прикамья утро 1 февраля было тревожным. Учеников и сотрудников эвакуировали из-за сообщений о минировании. Информация об этом появилась в соцсетях.

На электронную почту образовательных учреждений пришли письма с угрозами взрыва. Речь идет о четырех школах Ординского округа (средняя школа Орды, Ашапская средняя школа, Ашапская коррекционная школа, Карьевская средняя школа) и пяти школах Октябрьского округа (Сарсинская школа, две Октябрьские школы, коррекционная и Русско-Сарсинская школы).

Здания школ оцепила полиция. Посторонние предметы там не обнаружены. Информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD передал сообщение главы округа Георгия Поезжаева. Он заявил, что «ситуация в школах находится под контролем полиции и администрации. Проводятся необходимые следственные действия, угрозы детям и работникам школ нет».

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