Февраль в театре «У Моста»: три спектакля, которые нельзя пропустить

«Ирландский герой – гордость Запада» Дж. Синга. Премьера!

С этой пьесы началась вся великая ирландская драма! Именно за неё Джон Синг сначала был освистан публикой, а позже назван Великим Ирландским драматургом. Постановка театра «У Моста» филигранно передаёт замысел автора и, несомненно, является событием в театральном мире! Однообразное течение дней вдруг нарушает появление Героя – парня, который сочинил свою легенду, будто бы зверски убил своего отца. Он мгновенно становится центром внимания: с ним хотят дружить, за него хотят замуж... Но тот ли он, за кого себя выдаёт? И какой он – настоящий ирландский герой?

Зрителя ждёт невероятная интрига, загадочный детектив, бешеная экспрессия, парадоксальный ирландский чёрный юмор и конечно непредсказуемый финал!

2, 3, 9, 10 февраля в 19:00

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или https://teatr-umosta.ru/afisha.html

«Зверь» М. Гиндина, В. Синакевича

ГРАН-ПРИ четырёх международных фестивалей: «Рампа Дружбы» в Тюмени, «INDIA THEATRE OLYMPIAD: INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL» в ИНДИИ, «Новая европейская драматургия» в Вене, «SkupiFestival» в Македонии.

Легендарная постановка театра «У Моста», вызвавшая бурю споров и восторга, сделавшая театр популярным в России и за рубежом. Именно после громкой премьеры «Зверя» театр назвали настоящим феноменом.

Действие спектакля разворачивается на обломках исчезнувшей цивилизации. Отец, Мать и Дочь – единственные люди, оставшиеся на Земле, – бредут по выжженной атомной катастрофой пустыне в поисках других, себе подобных, дабы продолжить жизнь во Вселенной. Несмотря на леденящую душу атмосферу после всемирного Армагеддона, спектакль оставляет светлое чувство катарсиса.

Юля Амелина: ”Совершенно невероятная постановка! Во время просмотра испытываешь весь спектр чувств, какие только способен испытать человек! Конец растрогал до глубины души, я испытала невероятное сочувствие и боль за Дочь. Сыграть так, чтобы было хорошо и смешно – невероятное умение. Но довести до слёз, дрожи во всём теле и ужаса, сковавшего всё тело – это талант. На это способен только театр «У Моста». Наверное, я никогда не перестану говорить «Спасибо» Сергею Федотову и замечательным актёрам театра «У Моста»! ВЫ НЕПОВТОРИМЫЕ!”

1, 7, 8 февраля в 19:00

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или https://teatr-umosta.ru/afisha.html

«ЖЕНИТЬБА. Фантасмагория» Н. Гоголя

Спектакль–обладатель четырёх ГРАН-ПРИ международных театральных фестивалей! «Золотой лев», «HomoLudens» в Украине, «Охридское лето» в Македонии,«Славия-2014» вСербии.

Федотов ставит «Женитьбу» своим оригинальным мистический способом. Такое бывает только в театре «У Моста». Спектакль очень таинственный и одновременно гомерически смешной! Вместо бытовой комедии на сцене возникает фантасмагория с чудесами, невероятной логикой и неожиданными поступками. Кочкарёв – чёрт, который крутит на сцене «бесовские штучки». Призрачные видения на сцене пугают и завораживают: то со скрипом открывается дверь шкафа, куда бесшумно проваливается Степан, то в окне появляется мертвенно-синее лицо, может быть, даже самого дьявола… Гоголевский мистицизм соединяется со щемящей гоголевской же темой одиночества и беззащитности человека перед миром, перед жизнью, перед вечными её искусами и противоречиями.

28 февраля в 19:00

1 марта в 15:00, 19:00

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или https://teatr-umosta.ru/afisha.html