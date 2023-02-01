В Прикамье заключенный прямо из колонии шантажировал подростка интимными фото

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В одной из колоний Кунгура 34-летний заключенный понуждал к действиям сексуального характера несовершеннолетнюю, с которой познакомился в соцсетях. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В колонии у мужчины была возможность пользоваться телефоном. В соцсетях он начал переписываться с подростком. Заключенный представился работником модельного агенства. Пообещав девочке новый дорогой телефон и деньги, он заполучил от нее фотографии в нижнем белье и без него. После этого мужчина стал угрожать, что распространит фото. Шантажом он принудил подростка к фотосъемке для изготовления порнографических материалов.

В ходе следствия допросили более 20 свидетелей и провели 6 учебных экспертиз. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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