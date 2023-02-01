Как банк может помочь при покупке квартиры без ипотеки

Фото: Иван МАКЕЕВ

На ряду с ипотечными сделками, жители Пермского края покупают жильё без привлечения кредитных средств. Такие процедуры называются неипотечными сделками.

Для совершения сделок купли-продажи любой жилой недвижимости клиенты могут воспользоваться такими сервисами, как «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты», которые максимально упрощают и ускоряют процесс покупки.

Например, при покупке недвижимости покупателю нужно передать деньги продавцу. Поможет в этом «Безопасные расчеты» от «Домклик». Банк переведет деньги только после того, как клиент получит права на жилье. Также при проведении сделки клиент может воспользоваться услугой подготовки договора купли-продажи — менеджеры Сбербанка учтут рекомендации законодательства и Росреестра.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет за один визит в банк оформить расчеты и все документы по сделке без посещения МФЦ и Росреестра. При этом покупатель и продавец могут находиться в разных городах России, а процесс регистрации можно отслеживать онлайн в личном кабинете «Домклик».

Также клиентам, которые покупают или продают квартиру без участия экспертов рынка недвижимости, «Домклик» предлагает сервис «Сделка под ключ», который решает все вопросы в одном месте и уже включает в себя необходимые услуги:

- юридическую проверку недвижимости с правовым заключением, рекомендациями юристов и консультацией онлайн;

- подготовку договора купли-продажи;

- сервис безопасных расчетов;

- сервис электронной регистрации;

- оплату госпошлины за регистрацию в Росреестре;

- консультацию по перечню документов, необходимых для регистрации в Росреестре.

Воспользоваться этими сервисами Сбербанка могут и те клиенты, кто оформляет ипотеку. Сервисы доступны при покупке любых объектов недвижимости — в новостройках и на вторичном рынке, коммерческой недвижимости и при оформлении земельных участков. Записаться на сделку можно на сайте ДомКлик, через вашего риелтора или в офисах Сбербанка.