Фото: Марат Мугинов.

В Казанской Ратуше состоялась рабочая встреча делегации из Перми и представителей городской администрации Казани. Представители власти двух городов обменялись опытом по их развитию.

На открытии встречи глава Перми Алексей Дёмкин выразил благодарность за теплый прием пермяков в Казани. Он отметил, что сейчас как никогда важны межмуниципальные взаимоотношения и связи, которые позволяют делиться лучшими практиками муниципалитетов.

«Я считаю, что Казань – это перспективный партнер для Перми. Наши города считаются важными промышленными центрами страны, имеют славную историю и насыщенную культурную жизнь. Перми в этом году исполняется 300 лет. Пользуясь случаем, приглашаю городскую команду Казани встретить с нами этот юбилей», – предложил Алексей Дёмкин.

В ходе заседания пермскую делегацию познакомили опытом работы Казани в вопросах ЖКХ и жилищной политики, благоустройства города, градостроительной политики.

Опыт развития Перми в различных сферах представили замглавы администрации Игорь Субботин, руководитель аппарата администрации Александр Молоковских и начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев.

Гости из Перми затем посетили Казанский Кремль и Собор Казанской иконы Божией матери, экстрим-парк «Урам», Национальную библиотеку Республики Татарстан и парк «Черное озеро». Пермская делегация также побывала в технополисе «Химград» и жилом районе «Салават Купере», в котором планируется возвести 1,5 млн кв. метров жилья, в том числе по программе социальной ипотеки.

Напомним, визит пермской делегации в Казань начался с официальной встречи 31 января. По ее итогам глава Перми Алексей Дёмкин и его коллега из Казани Ильсур Метшин подписали соглашение о сотрудничестве между городами.

Соглашение предполагает приоритетные направления взаимодействия муниципальных образований, включая совершенствование местного самоуправления, создание благоприятных условий для развития торгово-экономических и научно-технических связей между хозяйствующими субъектами, представителями малого и среднего бизнеса, а также укрепление межнационального согласия.

Городские власти Перми и Казани также договорились о развитии сотрудничества в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта, туризма и других направлений. Соглашение предполагает и создание условий для активного использования и продвижения туристского потенциала городов, расширения внутреннего и въездного туризма.

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