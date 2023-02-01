В Пермском крае хотят запретить охоту на краснокнижных голубей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Законодательное собрание Пермского края внесли законопроект, запрещающий охоту на горлиц. Рассмотреть его планируется в марте, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Предлагается исключить из перечня охотничьих ресурсов род птиц семейства голубиных «горлицы». В 2022 году на территории региона заметили только два вида горлиц: кольчатую и обыкновенную.

Горлица внесена в Красную книгу России и Пермского края.

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