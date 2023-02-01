В Перми в январе выпало минимальное за 11 лет количество снега

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ подвели погодные итоги за январь. В целом месяц оказался холодным и малоснежным.

В Пермском крае холоднее всего было в Чернушке. Средняя температура там составила -15,5 градусов. Самым теплым стал Чайковский, где в среднем было -12,3 градуса. В Перми температура составила -12,4 градуса, что соответствует климатической норме.

Особенно холодной выдалась первая декада января. Самые низкие показатели были зафиксированы в Осе. Температура там опустилась до -40,7 градусов. В Перми самая низкая температура была -32,4 градуса. Морозы в большинстве районов стали самыми сильными с января 2017 года.

Что касается осадков, то их было меньше нормы. В Перми до 7 января выпала большая их часть, после чего 20 дней снега практически не было. Больше всего осадков выпало на севере края — 66 мм в Ныробе. В Перми выпало лишь 33 мм — это минимум за последние 11 лет.

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