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НовостиОбщество1 февраля 2023 4:59

Из-за ОРВИ и гриппа в Прикамье на карантин отправили 253 класса и группы детсадов

Рост заболеваемости остановился
Лела Минадзе

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребндзоре по Пермскому краю сообщили, что за неделю с 23 по 29 января ОРВИ и гриппом заболели 26 215 человек. Из них 58,4% — взрослые.

Отмечается, что заболеваемость немного снизилась — на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. Циркулируют вирусы «свиного» гриппа, гриппа В, а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

На карантин отправили 165 классов в 63 школах и 88 групп в 53 детских садах.

Для профилактики заражения рекомендуют носить маску в многолюдных местах, часто мыть руки, не допускать переохлаждения, избегать контакта с больными и регулярно проветривать помещения.

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