Из-за ОРВИ и гриппа в Прикамье на карантин отправили 253 класса и группы детсадов

Фото: Олег ЗОЛОТО
В Роспотребндзоре по Пермскому краю сообщили, что за неделю с 23 по 29 января ОРВИ и гриппом заболели 26 215 человек. Из них 58,4% — взрослые.
Отмечается, что заболеваемость немного снизилась — на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. Циркулируют вирусы «свиного» гриппа, гриппа В, а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.
На карантин отправили 165 классов в 63 школах и 88 групп в 53 детских садах.
Для профилактики заражения рекомендуют носить маску в многолюдных местах, часто мыть руки, не допускать переохлаждения, избегать контакта с больными и регулярно проветривать помещения.
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