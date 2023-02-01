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НовостиОбщество1 февраля 2023 4:11

Новым ректором ПГНИУ может стать Игорь Германов

Возглавить вуз он может уже с 1 февраля
Лела Минадзе
Фото: helios.psu.ru

Фото: helios.psu.ru

Ректором Пермского госуниверситета могут назначить Игоря Германова. Ожидается, что произойти это может уже 1 февраля.

Ранее Игорь Германов был проректором ПГНИУ, а сейчас возглавляет управление кадровой политики вуза. Он является выпускником Пермского университета. Закончил исторический факультет в 1996 году.

Нынешний ректор Дмитрий Красильников может покинуть должность по состоянию здоровья. На днях его экстренно госпитализировали прямо с рабочего места.

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