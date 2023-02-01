Прокуратура раскритиковала качество уборки снега в центре Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура проверила качество уборки улиц в Ленинском районе Перми. За состояние дорог отвечает Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

В надзорном органе отметили, что в центре города ненадлежащим образом организована работа по расчистке проезжей части, парковочных карманов, тротуаров от снега и льда. Более того, работы не всегда проводились вовремя и качественно. Все это влияло на безопасность автомобилистов и пешеходов.

По итогам проверки руководителю Управления внесли представление. Прокуратура контролирует устранение нарушений.

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