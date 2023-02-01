Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 1 февраля 2023 года к 08:00 пробки в 7-9 баллов отмечаются в Мотовилихинском районе Перми: на ул. Огородникова от ул. Харьковской до ул. Мочтовой, на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Соликамской, на ул. Кирпичной от ул. Гашкова до ул. Соликамской, на ул. Гашкова от ул. Ив. Франко до ул. Соликамской.

Есть затруднения в движении:

- на ул. Героев Хасана от ул. Васильева до кольца на «Велте»;

- в районе ДКЖ, а также на ул. Малкова от ш. Космонавтов до ул. Энгельса;

- на ул. Муллинской в месте пересечения с ул. Промышленной;

- ш. Космонавтов со стороны Западного обхода до ул. 1-й Верховой улицы;

- ш. Космонавтов от ул. Голева до ул. Плеханова;

- на перекрестках ул. Куфонина и пр. Паркового, ул. Пожарского и ул. Подлесной;

- на ул. Попова в обоих направлениях от ул. Пушкина до ул. Екатерининской;

- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции;

- от поворота на ул. Якутской к Сосновому бору;

- на бул. Гагарина от Южной дамбы до ул. Старцева;

- на ул. Старцева от ул. Чукоткой до ул. Холмогорской.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 4 балла. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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