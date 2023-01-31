В 2022 году в Перми родились Вениамин-Бэнони и Козьма, Ассоль и Нева

Называли малышей традиционными и редкими именами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление ЗАГС администрации Перми подвели итоги за 2022 год. Всего в прошлом году зарегистрировали более 9,1 тысяч пар, а на свет появились более 11 тысяч малышей. Традиционно мальчиков родилось больше, чем девочек - 5 650 и 5 529 соответственно. Зарегистрировано рождение 114 двоен и одной тройни.

Самыми популярными именами у молодых родителей стали Михаил, Александр, Кирилл, Артем, Анна, Полина, Виктория, София и Ева. Давали и необычные имена. Так, в Перми растут маленький Стефан, Серафим, Илай, Давуд, Эрнест, Рон, Спартак, Феликс, Корней, Янис, Ларс, Гектор, Тэрон, Козьма, Авдей, Вениамин-Бэнони, Леон, Ваник, Закарья, Северьян, Радмир, Дар, Мир, Тарон и Мартин.

Родители некоторых девочек тоже отличились – назвали дочек Капитолиной, Оливией, Анфисой, Самарой, Элией, Мелиссой, Валеттой, Лукерьей, Данаей, Мирой, Авророй, Ариадной, Адэлией, Дарьяной, Илоной, Луной, Александрией, Соломеей, Эмилией, Теоной, Рианной, Николь, Евангелиной, Тамилой, Ясной, Каей, Изабеллой, Миланьей, Алисией, Ассоль, Юной, Луизой, Аурикой, Амириной, Виталиной, Вералеттой, Ликерией, Марусей, Амелией, Моникой, Арией, Невой, Авигеей, Фасоной, Мишель, Соной, Райяной, Микаэлой, Марфой, Оксенией, Ефимией, Тияной, Ясминой, Анамарией, Адрианой, Алитой, Неонилой и Беллой.

Что касается семейных уз, то брак заключили 9 109 пар, в том числе 7 608 узаконили свои отношения в торжественной обстановке. Кроме того, в прошлом году сотрудники ЗАГСа провели 591 торжественное мероприятие, посвященное чествованию свадебных юбилеев, среди которых 82 «золотых» и 9 «серебряных».

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