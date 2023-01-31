«Технопарк Пермь» переезжает из-за высокой аренды

Фото: techperm.ru.

«Технопарк Пермь» нашел новую площадку – она располагается в центре Перми. Правда, более точный адрес не сообщается. Об этом написало издание «РБК Пермь» со ссылкой на одного из основателей проекта Евгения Протопопова. Он заявил, что на данный момент заключается контракт с собственником помещения. Лишь после этого можно будет объявить конкретное место.

Кстати, не все резиденты технопарка переедут в новое здание – часть заключила прямой договор с группой компаний «Иолла» и останется на ул. Стахановской, 54п. Протопопов надеется, что льготы для ИТ-компаний сохранятся и после переезда, потому что проект сохраняет свою направленность.

Уточним, «Технопарк Пермь» закрылся в декабре 2022 года из-за роста арендных платежей – владелица здания на Стахановской, 54 группа компаний «Иолла» решила повысить их на 40%. И продлевать аренду на прежних условиях отказалась.

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