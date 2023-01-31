Пермские скульпторы привезли с фестиваля «Снеголед» золото и серебро

"Мотылек" (слева) и "Стесненные обстоятельства". Фото: ЭТЦ "Снежная Деревня"/ВКонтакте.

23 января в городе Кировск Мурманской области стартовал зрелищный и завораживающий фестиваль «Снеголед-2023». Он традиционно проходил на территории экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня».

В течение недели 11 команд профессиональных скульпторов отсекали все лишнее от снежных кубов, чтобы создать свои шедевры, которыми до тепла будут любоваться гости центра. Кстати, многие из них приходили сюда, чтобы понаблюдать за процессом создания снежных композиций.

29 января подвели итоги фестиваля. Они были опубликованы в паблике «ЭТЦ «Снежная деревня». В этом году пришлось делать исключение из правил - по итогам голосования сразу две команды набрали равное количество баллов. А разница оценок между всеми призовыми местами составила всего по одному баллу.

В итоге места распределились следующим образом:

1 место - скульптура «Север любит сильных», авторы Иван Локтюхин (г. Кировск-г. Хабаровск) и Екатерина Клочко (г. Хабаровск), а также скульптура «Мотылёк», авторы Алексей Васюков (г. Пермь) и Андрей Барахвостов (г. Нижний Тагил);

2 место - скульптура «Стесненные обстоятельства», авторы Илья Мехряков (г. Пермь) и Виктор Слиньков (г. Москва);

3 место - скульптура «Первый парень на деревне», авторы Лев Брюханов (п. Богородское) и Мария Соловатова (г. Ижевск).

А зрители все идут и идут в «Снежную деревню», чтобы полюбоваться проделанной работой признанных мастеров снежного творчества, сделать красивые фото на память и просто хорошо провести время.

Кстати, Алексею Васюкову 33 года, а Илье Мехрякову 31. Известно, что Илья дипломированный скульптор и мастер-камнерез. Увлекается разработкой и изготовлением сувенирной продукции из камня, а также строительством ледовых городков. С 2008 года участник и призер многих фестивалей по изготовлению скульптур из различных материалов.

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