78 раз продавшего пианино москвича осудят в Перми

Мошеннику предстоит ответить за продажу виртуального пианино. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи краевого Главка завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Москвы. Мужчина обвиняется в совершении 78 преступлений по статье «Мошенничество».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в 2021 году он, будучи в Москве, купил в интернете фирму с возможностью онлайн-управления денежными средствами на счете и с интернет-магазином. После мужчина опубликовал на сайт объявление о продаже музыкальных инструментов по цене ниже рыночной с доставкой в любой регион страны. Единственным условием было – покупатель должен был внести 100% оплату за товар и транспортные услуги.

Первым на «шикарное предложение» откликнулся житель Башкортостана – мужчина хотел купить цифровое пианино. Согласно условиям сотрудничества, он внес 54 400 рублей, но инструмента так и не дождался. В дальнейшем виртуальное пианино было продано еще 77 раз – в общей сложности на сумму около 4 млн рублей. Его также хотели приобрести жители Ростова-на-Дону, Москвы, Уссурийска и других городов России. Попали в расставленные сети и жители Перми. Поняв, что стали жертвами мошенника, они обратились в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска Управления МВД России по г. Перми установили обвиняемого и задержали его. Уголовное дело по существу будут рассматривать в Ленинском районном суде.

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