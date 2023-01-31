Глава Перми Алексей Дёмкин и мэр Казани Ильсур Метшин договорились о сотрудничестве между городами

В столице Татарстана находится с официальным визитом делегация Перми под руководством главы нашего города Алексея Дёмкина.

В казанской Ратуше прошла встреча с представителями администрации Казани. Глава Перми Алексей Дёмкин и мэр столицы Республики Татарстан Ильсур Метшин договорились о взаимодействии и поставили подписи под соглашением о сотрудничестве между двумя городами. Документ предполагает укрепление двусторонних связей, обмен опытом и расширение дальнейшего сотрудничества.

Вот что написал Алексей Дёмкин о важности этого события в своем Telegram-канале:

– Казань – очень перспективный партнёр для Перми. Благодаря усилиям губернатора Дмитрия Махонина в год 300-летия наш город выбран площадкой для проведения мероприятий федерального масштаба – Международного форума «Россия – спортивная держава», «Российской студенческой весны». И опыт Казани, принимавшей такие крупные события, как Всемирная летняя универсиада и матчи чемпионата мира по футболу, будет для нас очень полезен. Также интересны практики Казани по организации общественных пространств и парковых зон. Это лишь немногие примеры, где пермяки и казанцы могут найти точки соприкосновения. Считаю, что города-миллионники должны укреплять сотрудничество и максимально обмениваться информацией, чтобы обеспечить людям высокое качество жизни. И сегодня Пермь и Казань сделали еще один шаг вперёд в этом направлении.

Какие приоритетные направления взаимодействия Перми и Казани предполагаются? Это и совершенствование местного самоуправления, и создание благоприятных условий для развития торгово-экономических и научно-технических связей, а также усилия в укреплении межнационального согласия.

Города будут сотрудничать в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта, туризма и других. Обмен опытом будет происходить во время рабочих визитов делегаций, совместных конференций, семинаров и других мероприятий.

Также договор предполагает создание условий для активного использования и продвижения туристского потенциала Перми и Казани и расширения внутреннего и въездного туризма.

НАША СПРАВКА

В прошлом году Глава Перми Алексей Дёмкин подписал соглашения о сотрудничестве с Главами Екатеринбурга, Тюмени и Уфы.

В рамках этих соглашений уже состоялся ряд официальных визитов специалистов городских администраций для обмена информацией в различных сферах городской жизни.

Пермь всё чаще становится местом проведения событий всероссийского масштаба. В сентябре прошлого года в Перми прошла всероссийская конференция «Развитие городских агломераций как элемент государственной политики России», а в январе – расширенное заседание Правления Союза Российских городов.

Наш город стал экспертной площадкой для обмена опытом муниципального управления в масштабах всей России. Среди участников были руководители крупнейших городов страны - от Краснодара и Ставрополя до Тюмени, а также представители различных федеральных структур.