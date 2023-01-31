Дмитрий Махонин сделал замечание главе Кизела за транспортный коллапс в начале года

Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru.

Мэру Кизеловского округа Андрею Родыгину выписали замечание за транспортный коллапс в городе в начале января 2023 года. Напомним, 9 января Кизел остался без общественного транспорта. От слова совсем – работали только губахинский маршрут и школьные автобусы. Жители недоумевали и спрашивали власть имущих, почему проблему не решали раньше. Чиновники же пояснили, что срок действия муниципального контракта с перевозчиком «Ю Транс Строй», который обслуживал городские маршруты, истек 8 января. Нового перевозчика выберут 12 января – до тех пор жители должны решать вопрос передвижения по городу самостоятельно. А тогда морозы, напомним, на Урале стояли под 40 градусов.

Узнав об этом решении местных властей губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал действия мэра Андрея Родыгина. И потребовал от вице-премьеров краевого правительства Александра Борисова и Андрея Алякринского немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы в кратчайшие сроки восстановить автобусное сообщение в городе, что и было сделано.

Сегодня на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края глава региона вновь вернулся к той ситуации – данный вопрос, по информации «Рифей-Пермь», даже вынесли на отдельное обсуждение. По словам Дмитрия Махонина, жители Кизела остались без транспорта из-за того, что «местная администрация «проспала» заключение нового контракта с перевозчиком». Губернатор посоветовал Родыгину пересмотреть подход к делу и навести порядок среди подчиненных.

- Пусть этот антипример послужит для всех уроком. В случае повторения таких ситуаций выводы будут более жесткие, - подчеркнул Махонин.

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