В Прикамье на благоустройство общественных пространств потратят 1,1 млрд рублей

Фото: Правительство Пермского края.

Одной из ключевых задач региональных властей является создание для жителей комфортных пространств для спокойных прогулок и активного отдыха.

За время реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Пермского края благоустроили 2 017 дворов и 596 общественных пространств. Общий объем средств из бюджетов разных уровней составил около 6,9 млрд руб.

В планах на 2023 год по нацпроекту запланировано благоустройство 130 дворов и 57 общественных территорий в населенных пунктах Прикамья. На эти цели из федерального, регионального и местных бюджетов направят более 1,1 млрд рублей.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозначил масштаб работ на предстоящий год.

«В 2023 году мы будем брать масштабностью проектов, а не количеством. Поэтому если по годам идет снижение, то значительный рост – по площадям благоустроенных территорий. Мы занимаем лидирующие позиции по этой деятельности среди других регионов страны. При этом площади, скверы и набережные для благоустройства ежегодно выбирают сами жители в рамках Всероссийского голосования. Для нас мнение жителей – ключевое. Вместе с ними мы создаем комфортную среду в Прикамье», – отмечает Дмитрий Махонин.

В краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства говорят, что во всех муниципалитетах состоялись рейтинговые голосования жителей по выбору территорий, в которых необходимо провести ремонтные работы. В приоритете у жителей Прикамья стоят обустройство набережных, обновление памятных мест и создание многофункциональных спортивных и детских пространств.

В число объектов благоустройства на 2023 год входит преобразование ждет место отдыха в северной части города на берегу реки Боровой в Соликамске. Здесь обустроят нескольких зон: спортивную для игр в волейбол и бадминтон, детскую с игровым оборудованием, территорию отдыха у воды с лежаками, навесами, кабинками для переодевания и спасательные посты.

В Юсьвинском муниципальном округе в пос. Пожва приведут в порядок набережную Камы. Комплексно преобразование ждет зону отдыха на набережной реки Юг в ЗАТО Звездный.

В части населенных пунктов Пермского края основное внимание уделят благоустройству небольших парков и скверов. К примеру, новый облик получат парк Аттракционов в Кизеле, театральный сквер в Ильинском, «Аллея отдыха» в Чусовом, «Сквер здоровья» в Кунгуре, площадь искусств по ул. Ленина в Чайковском, этно-историческое пространство «Вöрчук» в Гайнах. В сквере «Комсомолец» Лысьвы подрядчик выполнит ремонт уличного освещения, установит малые архитектурные формы, а также построит современную детскую площадку.

В краевом МинЖКХ отмечают, особое внимание жители региона уделяют благоустройству памятных мест. В Чернушинском муниципальном округе возле здания автовокзала выполнят работы по благоустройству площади Азина. В его рамках отремонтируют памятник-бюст командиру 28-й Железной стрелковой дивизии Красной Армии В.М. Азину

До конца 2023 года завершится третий этап благо устройства историко-природного комплекса «Уинский парк», который предусматривает реставрацию монумента «Неизвестный солдат», обустройство пешеходных дорожек, строительство сцены и зоны тихого отдыха с озеленением.

Напомним, национальный проект «Жилье и городская среда» утвержден президентом России Владимиром Путиным.

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