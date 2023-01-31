В Березниках сбили 15-летнего подростка, переходившего дорогу

От удара у машины потрескалось лобовое стекло. Фото: Госавтоинспекция Березники/ВКонтакте.

В 16 часов в понедельник, 30 января, в Березниках на улице Карла Маркса иномарка сбила 15-летнего подростка. Как сообщили в Госавтоинспекции Березников, 36-летний мужчина на Geely наехал на парня около дома №25. Тот переходил дорогу в неустановленном месте.

Удар был такой силы, что у машины потрескалось лобовое стекло. Подростка с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции по Березниковскому городскому округу призывают родителей быть примером для детей - формировать своим поведением привычки, связанные с культурой дорожного поведения. Соблюдение достаточно простых правил, сделает безопасным для каждого участника дорожного движения любой день в году.

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