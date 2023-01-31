Власти Перми объявили конкурс по продаже здания бывшего хлебозавода №1

Фото: zavodfoto.ru

Мэрия Перми выставила на продажу здание бывшего хлебозавода №1, которое расположено по улице Окулова, 73а. Информация об этом размещена на сайте горадминистрации в разделе «Торговая площадка».

Пятиэтажное здание было было построено в 1895 году. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Фасад выполнен в стилистике промышленных зданий конца XIX века.

Новый собственник сможет приспособить историческое здание под современное использование. Напомним, что обязательным условием продажи объекта является его реставрация. Максимальная стоимость составляет 28 млн рублей.

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