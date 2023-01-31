Утром 31 января в Перми сгорела маршрутка №17

Машину потушили за 15 минут. Фото: Мария АНАНОВА

Рано утром 31 января в Перми, недалеко от остановки «Автопарк», горел пассажирский микроавтобус. «Газель» работала на маршруте №17. Водитель до последнего пытался спасти охваченную пламенем машину – около кабины валялось много огнетушителей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании на улице Ижевской Перми поступило в 6.44. На место выехали 8 пожарных. На месте они выяснили, что пожар начался в моторном отсеке Газели прямо во время движения.

Через 15 минут горящую маршрутку потушили. Погибших и пострадавших во время пожара нет.

Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о необходимости соблюдения установленных правил дорожного движения. Берегите свою и чужие жизни! Единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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