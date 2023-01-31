В 2022 году Сбербанк в Прикамье раскрыл 18 млрд рублей по эскроу-счетам

В течение 2022 года Волго-Вятский банк Сбербанка* осуществил раскрытие эскроу-счетов общей суммой более 120 млрд руб, 18 млрд из которых раскрыто в Пермском крае. Часть этих денег была перечислена застройщикам – 41 млрд руб. Оставшимися средствами было погашено проектное финансирование объектов недвижимости.

На конец 2022 года почти 56% из всего объёма эскроу-счетов в регионах обслуживания территориального банка оформлены в Сбербанке, в Пермском крае этот показатель равен 47%. В перерасчёте на жилую площадь – это 3,8 млн в регионах присутствия Волго-Вятского банка, в Прикамье – 600 тысяч квадратных метров жилья. Благодаря эскроу-счетам, по которым Сбербанк осуществлял финансирование, к концу 2022 было покрыто 70% проектов.

Главная задача открытия эскроу-счетов – обеспечение прозрачности сделок на рынке недвижимости, а также безопасности для клиентов (как продавцов, так и покупателей). Застройщики пользуются данной практикой с 2019 года. Она действует так: покупатель вносит деньги на эскроу-счет (или это делает банк в случае оформления ипотеки), но застройщик получает их только после того, как дом введут в эксплуатацию. При этом источником финансирования строительства объекта являются не средства дольщиков, а банковский кредит — проектное финансирование.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банк Сбербанка:

- Строительная отрасль всегда в фокусе особого внимания Сбера. Это не только одно из приоритетных направлений бизнеса, но и возможность обеспечить качественный уровень жизни населения в регионах. От развития инфраструктуры зависят вопросы демографии, благосостояния, устойчивого развития территорий. Мы нацелены на всеобъемлющую поддержку строительной сферы. Поэтому активно помогаем девелоперам реализовывать строительство жилых объектов с использованием эскроу-счетов, ведь эта схема финансирования обеспечивает большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей, а, значит, дает уверенность и большую мотивацию для улучшения жилищных условий.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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