Ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова госпитализировали с рабочего места

Дмитрия Георгиевича увезли в больницу на «скорой» прямо с рабочего места. Фото: т-г канал Дмитрий Красильников ректор ПГНИУ.

31 января пермские СМИ сообщили об экстренной госпитализации ректора пермского университета Дмитрия Красильникова. Это случилось 30 января. Дмитрия Георгиевича увезли в больницу на «скорой» прямо с рабочего места.

- Да, это действительно так, но больше никаких подробностей рассказать не сможем, - прокомментировали «Комсомольской правде» в пресс-службе ПГНИУ. – Временно исполнять обязанности ректора университета пока будет проректор по научной работе и инновациям Сергей Пьянков.

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