PERMM за 372 тысячи рублей заказал проект перепланировки автосалона под музей

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Музей современного искусства PERMM ищет подрядчика, который разработает концепцию перепланировки автоцентра Mercedes-Benz по улице Крисанова, 4 под выставочное пространство. Максимальная цена контракта составляет 372 тысячи рублей.

Подрядчик должен будет предложить варианты размещения музея в здании автосалона, сохранив при этом элементы несущих конструкций. Ему предстоит продумать, как можно разместить выставочные площади, гардероб, кафетерий и санузлы. Также нужно будет проработать благоустройство участка здания.

Сейчас PERMM располагается в здании на Бульваре Гагарина, 24 в Мотовилихинском районе.

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